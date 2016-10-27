Киевсовет заложил 200 млн грн на проведение "Евровидения-2017"

"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты внесли изменения в Комплексную городскую целевую программу "Столичная культура 2016-2018". Согласно решению, в программу добавляется еще один пункт: "Евровидение-2017". На подготовку и проведение песенного конкурса в следующем году Киевсовет выделил 200 млн грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в этом году на подготовку к Евровидению выделят треть суммы - 50 млн грн, а остальные - 150 млн грн - в следующем году.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины снял ограничения на расходы в связи с подготовкой к проведению Евровидения-2017.