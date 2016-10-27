Київрада заклала 200 млн грн на проведення Євробачення 2017
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Київська міська рада заклала на проведення Євробачення 2017 200 млн грн, передає УНН з посиланням на прес-службу Київради.
“Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати внесли зміни до Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018“. Відповідно до рішення, до програми додається ще один пункт: "Євробачення — 2017“. На підготовку та проведення пісенного конкурсу наступного року Київрада виділила 200 млн грн”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що цього року на підготовку до Євробачення виділять третину суми — 50 млн грн, а решту — 150 млн грн — наступного року.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України зняв обмеження на витрати у зв’язку з підготовкою до проведення Євробачення-2017.