Киевсовет отменил решение о выделении средств на Евровидение-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Киевский городской совет отменил все решения, проголосованные 27 октября, из-за голосования постороннего лица. Среди отмененных решений, в том числе и вопрос о выделении 200 млн грн на проведение Евровидения-2017, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
"Такое решение принято, поскольку был выявлен факт неправомерного голосования посторонним лицом. Соответственно, проголосованны вопросы не могут быть легитимными", - говорится в сообщении.
Кроме этого были отменены и другие решения: о выделении 7 млн грн. Подгорцевскому сельсовету на ремонт дорог, создании Управления по вопросам децентрализации и развития местного самоуправления, о закрытии до 2018 года полигона твердых бытовых отходов в Подгорцах, относительно стипендий 100 детям от Киевсовета и о постройде детского сада на Осокорках.
Как сообщал УНН, Киевсовет отменил все проголосованные сегодня решения.
Напомним, Киевсовет заложил 200 млн грн на проведение Евровидения-2017.