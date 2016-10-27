Киевсовет отменил решение о выделении средств на Евровидение-2017

"Такое решение принято, поскольку был выявлен факт неправомерного голосования посторонним лицом. Соответственно, проголосованны вопросы не могут быть легитимными", - говорится в сообщении.

Кроме этого были отменены и другие решения: о выделении 7 млн ​​грн. Подгорцевскому сельсовету на ремонт дорог, создании Управления по вопросам децентрализации и развития местного самоуправления, о закрытии до 2018 года полигона твердых бытовых отходов в Подгорцах, относительно стипендий 100 детям от Киевсовета и о постройде детского сада на Осокорках.

Как сообщал УНН, Киевсовет отменил все проголосованные сегодня решения.

Напомним, Киевсовет заложил 200 млн грн на проведение Евровидения-2017.