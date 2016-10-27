Київрада скасувала рішення щодо виділення коштів на Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Київська міська рада скасувала всі рішення, проголосовані 27 жовтня, через голосування сторонньої особи. Серед скасованих рішень, зокрема, й питання закладення 200 млн грн на проведення Євробачення-2017, передає УНН з посиланням на прес-службу Київради.
“Таке рішення прийнято, оскільки було виявлено факт неправомірного голосування сторонньою особою. Відповідно, проголосовані питання не можуть бути легітимними”, — йдеться в повідомленні.
Окрім цього було скасовано й інші рішення: про виділення 7 млн грн. Підгірцівській сільраді на ремонт доріг, створення Управління з питань децентралізації та розвитку місцевого самоврядування, про закриття до 2018 року полігону твердих побутових відходів у Підгірцях, щодо стипендій 100 дітям від Київради та про побудову дитсадку на Осокорках.
Як повідомляв УНН, Київрада скасувала всі проголосовані сьогодні рішення.
Нагадаємо, Київрада заклала 200 млн грн на проведення Євробачення-2017.