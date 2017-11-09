Киевсовет предлагает запретить политическую агитацию в школах

Депутаты Киевсовета подчеркивают, что в соответствии с действующим законодательством, одним из принципов образования в Украине ее независимость от политических партий, общественных и религиозных организаций. Привлечение учащихся и студентов к участию в политических акциях во время учебно-воспитательного процесса не допускается. Однако в последние годы эти нормы часто нарушают

"На сегодняшний день многие депутаты не стесняются приходить в местные школы, чтобы прорекламировать себя или свою политическую партию. Более того, они даже открывают общественные приемные на территориях учебных заведений. Такое положение вещей недопустим, поэтому депутатам следует раз и навсегда запретить такой беспредел ", - отметила соавтор проекта решения Наталья Шульга.

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Таким образом, предлагается установить, что на территории общеобразовательных учебных заведений города Киева не допускается распространение рекламы политического характера и осуществления политической агитации. При этом материально-техническая база учебных заведений столицы не должна использоваться для размещения общественных приемных и политической агитации.

В первом чтении проект решения поддержали 85 депутатов.

Напомним, Киевский городской совет принял решение о запрете в столице гастролей заезжих передвижных цирков-шапито , которые используют в своих номерах животных.