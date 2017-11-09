Київрада пропонує заборонити політичну агітацію в школах

Депутати Київради наголошують, що відповідно до чинного законодавства, одним з принципів освіти в Україні є її незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій. Залучення учнів і студентів до участі в політичних акціях під час навчально-виховного процесу не допускається. Проте в останні роки ці норми часто порушують

“На сьогодні багато депутатів не соромляться приходити у місцеві школи, аби прорекламувати себе чи свою політичну партію. Більше того, вони навіть відкривають громадські приймальні на територіях навчальних закладів. Такий стан речей недопустимий, а тому депутатам слід раз і назавжди заборонити таке свавілля”, - зазначила співавтор проекту рішення Наталія Шульга.

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Таким чином, пропонується встановити, що на території загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва не допускається розповсюдження реклами політичного характеру та здійснення політичної агітації. При цьому матеріально-технічна база навчальних закладів столиці не повинна використовуватись для розміщення громадських приймалень і політичної агітації.

У першому читанні проект рішення підтримали 85 депутатів.

Нагадаємо, Київська міська рада прийняла рішення про заборону в столиці гастролей заїжджих пересувних цирків-шапіто, які використовують у своїх номерах тварин.