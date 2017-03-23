Киевсовет попросил правительство применить санкции к "Укррослизингу"

В ведомстве отметили, что в 2009 году тогдашняя столичная власть заключила договор о приобретении 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией "Укррослизинг". В период с 2010-го по 2013-й годы Киев задолжал этому предприятию почти 2 миллиарда гривен. По иску этой компании суд арестовал 100 вагонов столичного метро. А на днях, по постановлению суда, исполнительная служба арестовала теперь уже счета коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

"Киевский городской совет расценивает действия ООО "Укррослизинг", как структуры прямо аффилированной со страной-агрессором - Российской Федерацией, как такие, которые направлены на осуществление прямой экономической агрессии против Украины. Такие действия угрожают национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашей страны, нарушают интересы общества и государства, приводят к существенным имущественным потерям и создают препятствия для устойчивого экономического развития", - подчеркнул депутат Киевсовета Александр Харченко.

Именно поэтому Киевсовет обращается к Верховной Раде, Кабинету Министров и СНБО с ходатайством о применении санкций в отношении ООО "Укррослизинг" и предоставлении соответствующих поручений ГПУ, СБУ и МВД активизировать расследование в рамках существующих уголовных производств и открыть новые производства по фактам, установленным Временной комиссией Киевсовета для предотвращения блокировки работы коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Напомним, В.Кличко заявил, что киевское метро может остановиться из-за ареста счетов.