Киевсовет попросил правительство применить санкции к "Укррослизингу"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 50015 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107284 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122683 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181843 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132626 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126331 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118468 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106586 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107609 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103935 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Киевсовет попросил правительство применить санкции к "Укррослизингу"

Киевсовет попросил правительство применить санкции к "Укррослизингу"

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Депутаты Киевсовета приняли решение обратиться к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины, Совету национальной безопасности и обороны Украины по рассмотрению вопроса задолженности КП "Киевский метрополитен" на заседании СНБО, поскольку сложившаяся ситуация может угрожать остановкой столичного метро. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевсовета.

В ведомстве отметили, что в 2009 году тогдашняя столичная власть заключила договор о приобретении 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией "Укррослизинг". В период с 2010-го по 2013-й годы Киев задолжал этому предприятию почти 2 миллиарда гривен. По иску этой компании суд арестовал 100 вагонов столичного метро. А на днях, по постановлению суда, исполнительная служба арестовала теперь уже счета коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

"Киевский городской совет расценивает действия ООО "Укррослизинг", как структуры прямо аффилированной со страной-агрессором - Российской Федерацией, как такие, которые направлены на осуществление прямой экономической агрессии против Украины. Такие действия угрожают национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашей страны, нарушают интересы общества и государства, приводят к существенным имущественным потерям и создают препятствия для устойчивого экономического развития", - подчеркнул депутат Киевсовета Александр Харченко.

Именно поэтому Киевсовет обращается к Верховной Раде, Кабинету Министров и СНБО с ходатайством о применении санкций в отношении ООО "Укррослизинг" и предоставлении соответствующих поручений ГПУ, СБУ и МВД активизировать расследование в рамках существующих уголовных производств и открыть новые производства по фактам, установленным Временной комиссией Киевсовета для предотвращения блокировки работы коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Напомним, В.Кличко заявил, что киевское метро может остановиться из-за ареста счетов.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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