Київрада попросила уряд застосувати санкції до "Укррослізингу"

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Депутати Київради прийняли рішення звернутися до Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, Ради Національної безпеки та оборони України щодо розгляду питання заборгованості КП “Київського метрополітену” на засіданні РНБО, оскільки ситуація, що склалася, може загрожувати зупинкою столичного метро. Про це УНН повідомили у прес-служба Київради.

У відомстві зазначили, що у 2009 році тодішня столична влада уклала договір про придбання 100 вагонів метро на умовах фінансового лізингу з компанією “Укррослізинг”. У період з 2010-го по 2013-й роки Київ заборгував цьому підприємству майже 2 мільярди гривень. За позовом цієї компанії суд арештував 100 вагонів столичного метро. А днями, за постановою суду, виконавча служба арештувала тепер вже рахунки комунального підприємства “Київський метрополітен”.

“Київська міська рада розцінює дії ТОВ „Укррослізинг“, як структури прямо афілійованої з країною-агресором — Російською Федерацією, як такі, що спрямовані на здійснення прямої економічної агресії проти України. Такі дії загрожують національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої країни, порушують інтереси суспільства та держави, призводять суттєвих майнових втрат і створюють перешкоди для сталого економічного розвитку”, — наголосив депутат Київради Олександр Харченко.

Саме тому Київрада звертається до Верховної Ради, Кабінету Міністрів та РНБО з клопотанням про застосування санкцій по відношенню до ТОВ “Укррослізинг” та надання відповідних доручень ГПУ, СБУ та МВС активізувати розслідування в рамках існуючих кримінальних проваджень та порушити нові провадження за фактами встановленими Тимчасовою комісією Київсради задля унеможливлення блокування роботи комунального підприємства “Київський метрополітен”.

Нагадаємо, що В.Кличко заявив, що київське метро може зупинитись через арешт рахунків.

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