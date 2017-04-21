Киевсовет поддержал инициативу общины о прекращении строительства АЗС ОККО на Позняках

Как сообщают пользователи группы "Оборона Позняков-Осокорков от тотальной застройки" в Facebook, речь идет о строительстве АЗС ОККО.

Инициаторами внесения местной инициативы собрано 1520 подписей из необходимых 1000, а представленные документы соответствуют требованиям законодательства.

Жители близлежащих домов обеспокоены строительством взрывоопасного и экологически опасного объекта, поскольку это строительство находится на малом расстоянии от их жилых домов, детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учебных заведений и озера "Солнечное" в Дарницком районе.

Инициативная группа ставит вопрос прекращения права пользования земельным участком, расторжения договора аренды и предоставления земельному участку статуса сквера.

Депутаты Киевсовета рассмотрели указанную инициативу и предоставленную разрешительную документацию на право пользования земельным участком.

Сейчас исполнительный орган Киевсовета (КГГА) должен разработать проекты решений, обеспечивающих выполнение местной инициативы.

Решение поддержали 76 депутатов.

Напомним, как сообщал УНН, суд санкционировал обыски компании ОККО через топливный тендер Госрезерва.