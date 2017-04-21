Київрада підтримала ініціативу громади щодо припинення будівництва АЗС ОККО на Позняках

Як повідомляють користувачі групи “Оборона Позняків-Осокорків від тотальної забудови” у Facebook, йдеться про будівництво АЗС ОККО.

Ініціаторами внесення місцевої ініціативи зібрано 1520 підписів із необхідних 1000, а подані документи відповідають вимогам законодавства.

Мешканці прилеглих будинків занепокоєні будівництвом вибухонебезпечного та екологічно небезпечного об’єкту, оскільки це будівництво розташоване на малій відстані від їхніх житлових будинків, дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів та озера “Сонячне” у Дарницькому районі.

Ініціативна група порушує питання припинення права користування земельною ділянкою, розірвання договору оренди та надання земельній ділянці статусу скверу.

Депутати Київради розглянули зазначену ініціативу та надану дозвільну документацію на право користування земельною ділянкою.

Наразі виконавчий орган Київради (КМДА) має напрацювати проекти рішень, які забезпечуватимуть виконання місцевої ініціативи.

Рішення підтримали 76 депутатів.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, суд санкціонував обшуки компанії ОККО через паливний тендер Держрезерву.