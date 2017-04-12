“Киевгорстрой” внедряет программу кредитования с рекордно низким процентом годовых

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47573 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104182 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160177 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118185 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117522 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113105 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104652 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107177 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154568 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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“Киевгорстрой” внедряет программу кредитования с рекордно низким процентом годовых

“Киевгорстрой” внедряет программу кредитования с рекордно низким процентом годовых

Киев  •  УНН

 • 9648 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. “Киевгорстрой” совместно с “Кристалбанком” внедряет совершенно новую программу ипотечного кредитования “Від мрій — до дій” с рекордно низким процентом годовых. Детали программы УНН сообщили в пресс-службе холдинга.

Как сообщили в “Киевгорстрое”, на условиях новой кредитной программы покупатель имеет возможность взять жилье или коммерческие (нежилые) помещения под процентную ставку в 5% годовых (при условии срока кредитования на 12 месяцев).Такой процент является рекордно низким для украинского рынка недвижимости.

В случае, если срок кредитования более длительный, на 1 и 2 год процентная ставка составит 7,5%; с 3 года — 24% годовых.
Конкретнее об условиях участия в программе “Від мрій — до дій” можно узнать в отделах продаж ПАО “ХК “Киевгорстрой” или в банке.

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