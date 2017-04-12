“Киевгорстрой” внедряет программу кредитования с рекордно низким процентом годовых
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. “Киевгорстрой” совместно с “Кристалбанком” внедряет совершенно новую программу ипотечного кредитования “Від мрій — до дій” с рекордно низким процентом годовых. Детали программы УНН сообщили в пресс-службе холдинга.
Как сообщили в “Киевгорстрое”, на условиях новой кредитной программы покупатель имеет возможность взять жилье или коммерческие (нежилые) помещения под процентную ставку в 5% годовых (при условии срока кредитования на 12 месяцев).Такой процент является рекордно низким для украинского рынка недвижимости.
В случае, если срок кредитования более длительный, на 1 и 2 год процентная ставка составит 7,5%; с 3 года — 24% годовых.
Конкретнее об условиях участия в программе “Від мрій — до дій” можно узнать в отделах продаж ПАО “ХК “Киевгорстрой” или в банке.