“Киевгорстрой” внедряет программу кредитования с рекордно низким процентом годовых

Как сообщили в “Киевгорстрое”, на условиях новой кредитной программы покупатель имеет возможность взять жилье или коммерческие (нежилые) помещения под процентную ставку в 5% годовых (при условии срока кредитования на 12 месяцев).Такой процент является рекордно низким для украинского рынка недвижимости.

В случае, если срок кредитования более длительный, на 1 и 2 год процентная ставка составит 7,5%; с 3 года — 24% годовых.

Конкретнее об условиях участия в программе “Від мрій — до дій” можно узнать в отделах продаж ПАО “ХК “Киевгорстрой” или в банке.