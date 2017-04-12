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“Київміськбуд” запроваджує іпотеку із рекордно низьким відсотком річних

Київ • УНН

 • 9656 перегляди

КИЇВ. 12 апреля. УНН. “Київміськбуд” спільно з “Кристалбанком” запроваджує абсолютно нову програму іпотечного кредитування “Від мрій — до дій” із рекордно низьким відсотком річних. Про деталі програми УНН повідомили у прес-службі холдингу.

У “Київміськбуді” повідомили, що на умовах нової іпотечної програми інвестор має змогу взяти житло або комерційні (нежитлові) приміщення із відсотковою ставкою у 5% річних (за умови строку кредитування на 12 місяців). Такий відсоток є рекордно низьким для українського ринку нерухомості.

У разі, якщо термін надання іпотеки довший, на 1 та 2 рік відсоткова ставка становитиме 7,5%; із 3 року — 24% річних.

Конкретніше щодо умов участі у іпотечній програмі “Від мрій — до дій” можна дізнатись у відділах продажу ПАТ “ХК “Київміськбуд” та в банку.

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