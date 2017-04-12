“Київміськбуд” запроваджує іпотеку із рекордно низьким відсотком річних
Київ • УНН
КИЇВ. 12 апреля. УНН. “Київміськбуд” спільно з “Кристалбанком” запроваджує абсолютно нову програму іпотечного кредитування “Від мрій — до дій” із рекордно низьким відсотком річних. Про деталі програми УНН повідомили у прес-службі холдингу.
У “Київміськбуді” повідомили, що на умовах нової іпотечної програми інвестор має змогу взяти житло або комерційні (нежитлові) приміщення із відсотковою ставкою у 5% річних (за умови строку кредитування на 12 місяців). Такий відсоток є рекордно низьким для українського ринку нерухомості.
У разі, якщо термін надання іпотеки довший, на 1 та 2 рік відсоткова ставка становитиме 7,5%; із 3 року — 24% річних.
Конкретніше щодо умов участі у іпотечній програмі “Від мрій — до дій” можна дізнатись у відділах продажу ПАТ “ХК “Київміськбуд” та в банку.