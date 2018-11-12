"Киевгорстрой" единственная строительная компания в Топ-20 лучших работодателей Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В ТОП-20 лучших работодателей страны, согласно рейтингу издания "Деловая столица", вошла холдинговая компания "Киевгорстрой", пишет УНН.
Издание "Деловая столица" опубликовало ежегодный традиционный рейтинг работодателей Украины по версии издательства «Власть Денег».
Список строится с учетом достижений, которые отечественные компании сумели продемонстрировать в течение года. В конкурсный отбор попали компании с более чем 10-летней историей, которые производят продукцию массового потребления, широко известные в профильной среде и занимают в своем сегменте флагманские позиции.
Названия торговых марок публикуются без ранжирования по номерам, поскольку в рейтинге нет 1-го или 20-го места. Все компании - лидеры, на которых стоит равняться, которыми можно гордиться.
Экспертная комиссия оценивала компании по:
• информации о деятельности компаний из открытых источников,
• критериям, характеризующим условия работы на этих производствах,
• ростом числа сотрудников и среднюю заработную плату,
• заинтересованностью руководства в профессиональном росте сотрудников.
Экспертами исследовались данные, размещенные на сайтах по трудоустройству, отзывы работников, сведения из социальных сетей и др
"Киевгорстрой" единственная строительная компания в указанном рейтинге. Составители рейтинга отметили, что в компании постоянно увеличивается число рабочих мест и растет заработная плата.
Напомним, Холдинговая компания "Киевгорстрой" - лидер строительной отрасли Украины, крупнейший оператор столичного рынка недвижимости. Стратегический акционер "Киевгорстроя" - Киевская городская община, которой принадлежат 80% акций компании. "Киевгорстрой" объединяет в своем составе 38 предприятий и организаций, которые способны обеспечить реализацию всего цикла строительного проекта - от разработки проектно-сметной документации до возведения сооружения и организации ее дальнейшей эксплуатации. Максимальная надежность, уникальный опыт, современная производственно-техническая база, сертифицированная система управления, построенная по требованиям и принципам "проектного менеджмента", и квалифицированный персонал, обеспечивающий высокое качество работ в течение всего строительного цикла, - это те определяющие особенности, за которые "Киевгорстрой" выбирают заказчики и инвесторы.