"Киевгорстрой" единственная строительная компания в Топ-20 лучших работодателей Украины

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106761 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113583 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151154 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145466 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136933 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128443 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171876 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Киевгорстрой" единственная строительная компания в Топ-20 лучших работодателей Украины

"Киевгорстрой" единственная строительная компания в Топ-20 лучших работодателей Украины

Киев  •  УНН

 • 10014 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В ТОП-20 лучших работодателей страны, согласно рейтингу издания "Деловая столица", вошла холдинговая компания "Киевгорстрой", пишет УНН.

Издание "Деловая столица" опубликовало ежегодный традиционный рейтинг работодателей Украины по версии издательства «Власть Денег».

Список строится с учетом достижений, которые отечественные компании сумели продемонстрировать в течение года. В конкурсный отбор попали компании с более чем 10-летней историей, которые производят продукцию массового потребления, широко известные в профильной среде и занимают в своем сегменте флагманские позиции.

Названия торговых марок публикуются без ранжирования по номерам, поскольку в рейтинге нет 1-го или 20-го места. Все компании - лидеры, на которых стоит равняться, которыми можно гордиться.

Экспертная комиссия оценивала компании по:
• информации о деятельности компаний из открытых источников,
• критериям, характеризующим условия работы на этих производствах,
• ростом числа сотрудников и среднюю заработную плату,
• заинтересованностью руководства в профессиональном росте сотрудников.
Экспертами исследовались данные, размещенные на сайтах по трудоустройству, отзывы работников, сведения из социальных сетей и др

"Киевгорстрой" единственная строительная компания в указанном рейтинге. Составители рейтинга отметили, что в компании постоянно увеличивается число рабочих мест и растет заработная плата.

Напомним, Холдинговая компания "Киевгорстрой" - лидер строительной отрасли Украины, крупнейший оператор столичного рынка недвижимости. Стратегический акционер "Киевгорстроя" - Киевская городская община, которой принадлежат 80% акций компании. "Киевгорстрой" объединяет в своем составе 38 предприятий и организаций, которые способны обеспечить реализацию всего цикла строительного проекта - от разработки проектно-сметной документации до возведения сооружения и организации ее дальнейшей эксплуатации. Максимальная надежность, уникальный опыт, современная производственно-техническая база, сертифицированная система управления, построенная по требованиям и принципам "проектного менеджмента", и квалифицированный персонал, обеспечивающий высокое качество работ в течение всего строительного цикла, - это те определяющие особенности, за которые "Киевгорстрой" выбирают заказчики и инвесторы.

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