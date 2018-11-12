“Київміськбуд” єдина будівельна компанія у Топ-20 кращих роботодавців України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У ТОП-20 кращих роботодавців країни, згідно з рейтингом видання “Деловая столица”, увійшла холдингова компанія “Київміськбуд”, пише УНН.
Видання “Деловая столица” опублікувало щорічний традиційний рейтинг роботодавців України за версією видавництва “Власть Денег”.
Список будується з урахуванням досягнень, які вітчизняні компанії зуміли продемонструвати за рік. До конкурсного відбору потрапили компанії з більш ніж 10-річною історією, які виробляють продукцію масового споживання, широко відомі в профільному середовищі та займають у сегменті флагманські позиції.
Назви торгових марок публікуються без ранжування за номерами, оскільки в рейтингу немає 1-го або 20-го місця. Всі компанії — лідери, на яких варто рівнятися, якими можна пишатися.
Експертна комісія оцінювала компанії за:
• інформацією про діяльність компаній з відкритих джерел,
• критеріями, що характеризують умови роботи на цих виробництвах,
• зростанням числа співробітників і середню заробітну плату,
• зацікавленістю керівництва в професійному зростанні співробітників.
Експертами досліджувалися дані, розміщені на сайтах з працевлаштування, відгуки працівників, відомості з соціальних мереж та ін.
“Київміськбуд” єдина будівельна компанія у вказаному рейтингу. Укладачі рейтингу відзначили, що у компанії постійно збільшується число робочих місць та зростає заробітна плата.
Нагадаємо, Холдингова компанія “Київміськбуд” — лідер будівельної галузі України, найбільший оператор столичного ринку нерухомості. Стратегічний акціонер “Київміськбуду” — Київська міська громада, якій належать 80% акцій компанії. “Київміськбуд” об’єднує в своєму складі 38 підприємств і організацій, які здатні забезпечити реалізацію всього циклу будівельного проекту — від розробки проектно-кошторисної документації до зведення споруди та організації її подальшої експлуатації. Максимальна надійність, унікальний досвід, сучасна виробничо-технічна база, сертифікована система управління, побудована за вимогами і принципам “проектного менеджменту”, і кваліфікований персонал, що забезпечує високу якість робіт протягом всього будівельного циклу, — це ті визначальні особливості, за які "Київміськбуд "вибирають замовники та інвестори.