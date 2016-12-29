"Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию еще две новостройки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. ПАО "ХК" Киевгорстрой "информирует, что Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины выданы сертификаты, удостоверяющие соответствие законченного строительства проектной документации и готовность к эксплуатации двух новостроек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу холдинга.
В эксплуатацию введено ІІ очередь строительства жилищно-рекреационного комплекса с паркингами между просп. Николая Бажана и ул. Заречной в Дарницком районе Киева.
Соответствующий сертификат готовности получила и III очередь "Французского квартала" - жилищно-офисно-торгово-развлекательного комплекса на ул. Анри Барбюса, 52/1.
Вскоре инвесторы будут приглашены для просмотра качества выполненных работ и подписания необходимых документов.