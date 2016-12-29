"Київміськбуд" ввів в експлуатацію ще дві новобудови

В експлуатацію введено ІІ чергу будівництва житлово-рекреаційного комплексу з паркінгами між просп. Миколи Бажана та вул. Зарічною у Дарницькому районі Києва.

Відповідний сертифікат готовності отримала і ІІІ черга “Французького кварталу” - житлово-офісно-торговельно-розважального комплексу на вул. Анрі Барбюса, 52/1.

Незабаром інвесторів буде запрошено для перегляду якості виконаних робіт та підписання необхідних документів.