"Киевгорстрой" выплатил дивиденды за 2017 год
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Холдинговая компания "Киевгорстрой" завершила выплату акционерам дивидендов по результатам своей деятельности в 2017 году. На общем собрании акционеров в апреле было проголосовано, что сумма отчислений составит 40% от чистой прибыли застройщика, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
По словам Главы правления-президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира, это рекордный за последние годы процент от чистой прибыли компании.
“Акционеры „Киевгорстроя“ ежегодно стабильно получают дивиденды от дохода компании. По итогам работы в 2017 году было принято решение увеличить процент, который пойдет на выплату — компания перечислила 40% от чистой прибыли. В гривневом эквиваленте сумма составляет почти 28,5 млн”, — сказал Игорь Кушнир.
Учитывая то, что держателем 80% акций является город, именно в бюджет Киева направлено большую часть суммы — 22 793 906, 51 грн. Остальные средства — 5 698 493,49 грн - выплачены миноритарным акционерам.
Игорь Кушнир отметил, что какой бы сложной ни была ситуация в политике или экономике страны, “Киевгорстрой”, как ответственная компания, ежегодно осуществляет выплату дивидендов, что позволяет направлять эти средства на развитие Киева и насущные нужды города.