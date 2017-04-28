“Киевгорстрой” провел собрание акционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Собрание акционеров ПАТ “ХК “Киевгорстрой” состоялось сегодня. Об этом сообщил глава правления — президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир, пишет УНН.
“В целом работу компании признали удовлетворительной и эффективной. Понимание акционерами пути развития "Киевгорстроя“, одобрение намеченных планов и перспектив развития — есть, значит, двигаемся в правильном направлении”, — сообщил И.Кушнир.
По словам главы холдинга, на собрании было одобрено решение о выплате почти 35 млн грн дивидендов. И.Кушнир отметил, что компания много лет остается стабильной и эффективно работающей, благодаря чему город, основной акционер, ежегодно и безоговорочно получает выплаты.
“В наших руках огромные возможности развития города и обеспечения жильем украинцев! Как и 62 года подряд до этого, будем делать все возможное, чтоб "Киевгорстрой“ становился еще мощнее и успешнее”, — сообщил И.Кушнир.
Напомним, по результатам работы в 2015 году в прошлом году акционерам “Киевгорстроя” было выплачено 31,8 млн грн дивидендов.
Добавим, владельцем 80% акций "Киевгорстроя" является община Киева.