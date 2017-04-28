"Київміськбуд" провів збори акціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Збори акціонерів ПАТ "ХК "Київміськбуд" відбулося сьогодні. Про це повідомив голова правління - президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір, пише УНН.
"В цілому роботу компанії визнали задовільною і ефективною. Розуміння акціонерами шляху розвитку "Київміськбуду", схвалення намічених планів і перспектив розвитку - є, значить, рухаємося в правильному напрямку", - повідомив І.Кушнір.
За словами глави холдингу, на зборах було схвалено рішення про виплату майже 35 млн грн дивідендів. І.Кушнір зазначив, що компанія багато років залишається стабільною і ефективно працюючою, завдяки чому місто, основний акціонер, щорічно і беззастережно отримує виплати.
"У наших руках величезні можливості розвитку міста та забезпечення житлом українців! Як і 62 роки поспіль до цього, будемо робити все можливе, щоб "Київміськбуд" ставав ще потужнішим і успішнішим", - повідомив І.Кушнір.
Нагадаємо, за результатами роботи в 2015 році в минулому році акціонерам "Київміськбуду" було виплачено 31,8 млн грн дивідендів.
Додамо, власником 80% акцій "Київміськбуду" є громада Києва.