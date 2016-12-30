"Киевгорстрой" в течение 2016 года ввел в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров жилья

"В ситуации, которая сложилась в государстве, нам удалось сохранить и обеспечить развитие "Киевгорстроя". Это самое главное. Предприятие работает, приносит прибыль, успешно осуществляет экономическую деятельность. Краны на площадках работают, дома "растут". Продажи, даже не смотря на падение рынка, остаются стабильными. У нас был план на 2016 год - и мы его выполнили. Успех в ежедневных мелких делах и глобальных результатах. А у нас они есть! И это подтверждено множеством наград, которые компания получила в этом году. А так, как и планировали, ввели в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья, паркинги, коммерческие площади. В целом объем по сравнению с прошлым годом процентов на 10% вырос", — сказал И.Кушнир.

В планах на следующий год доведение до завершения тех объектов, которые уже строятся и начать возведение нескольких новых.