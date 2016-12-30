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“Київміськбуд” протягом 2016 року ввів в експлуатацію понад 300 тис. квадратних метрів

“Київміськбуд” протягом 2016 року ввів в експлуатацію понад 300 тис. квадратних метрів

Київ • УНН

 • 6379 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. ПАТ “ХК “Київміськбуд” виконав свої плани на 2016 рік. Так, протягом року в експлуатацію було введено понад 300 тис. кв. м житла, паркінги, комерційні площі. Про це розповів голова правління - президент Холдингової компанії Ігор Кушнір, передає УНН.

“У ситуації, що склалась у державі, нам вдалося зберегти і забезпечити розвиток "Київміськбуду“. Це найголовніше. Підприємство працює, приносить прибуток, успішно здійснює економічну діяльність. Крани на майданчиках працюють, будинки "ростуть“. Продажі, навіть не дивлячись на падіння ринку, залишаються стабільними. У нас був заділ на 2016 рік - і ми його виконали. Успіх у щоденних дрібних справах і глобальних результатах. А у нас вони є! І це підтверджено безліччю нагород, які компанія отримала в цьому році. А так, як і планували, ввели в експлуатацію понад 300 тис. кв. м житла, паркінги, комерційні площі. В цілому обсяг у порівнянні з минулим роком відсотків на 10% зріс”, — сказав І.Кушнір.

У планах на наступний рік доведення до завершення тих об’єктів, які вже будуються та розпочати зведення кількох нових.

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