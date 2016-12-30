“Київміськбуд” протягом 2016 року ввів в експлуатацію понад 300 тис. квадратних метрів

“У ситуації, що склалась у державі, нам вдалося зберегти і забезпечити розвиток "Київміськбуду“. Це найголовніше. Підприємство працює, приносить прибуток, успішно здійснює економічну діяльність. Крани на майданчиках працюють, будинки "ростуть“. Продажі, навіть не дивлячись на падіння ринку, залишаються стабільними. У нас був заділ на 2016 рік - і ми його виконали. Успіх у щоденних дрібних справах і глобальних результатах. А у нас вони є! І це підтверджено безліччю нагород, які компанія отримала в цьому році. А так, як і планували, ввели в експлуатацію понад 300 тис. кв. м житла, паркінги, комерційні площі. В цілому обсяг у порівнянні з минулим роком відсотків на 10% зріс”, — сказав І.Кушнір.

У планах на наступний рік доведення до завершення тих об’єктів, які вже будуються та розпочати зведення кількох нових.