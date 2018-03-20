"Киевгорстрой" готовит к реализации недвижимость в пяти новых жилых комплексах

Это один из самых привлекательных районов столицы. Близость к центру города и развитая инфраструктура является несомненным преимуществом для людей, которые ценят свое время. В микрорайоне много магазинов, спортивных центров, учебных и воспитательных заведений, в пешей доступности парк имени Островского и один из крупнейших лесопарков - Соломенский. В комплексе запроектировано квартиры различного метража и планировки, чтобы каждый покупатель имел наиболее широкий выбор относительно собственных возможностей.

В Голосеевском районе по переулку Коломыйскому, 6 вскоре построят современный 9-ти этажный дом.

Особенно привлекательным комплекс станет для тех, кто очень любит природу и ценит загородную тишину. Рядом с новостройкой - Голосеевский парк, где всегда можно отдохнуть от шумного города и суеты. Компания позаботилась о собственной инфраструктуре для жителей комплекса. На первом этаже будут размещены нежилые помещения, в которых после заселения откроются магазины, кафе, аптеки. Планировка квартир удовлетворит вкусы самых требовательных покупателей.

В Дарницком районе столицы появится ЖК комфорт-класса "Тельбин".

Он появится вблизи одноименного озера, в микрорайоне Березняки. Инфраструктурной изюминкой комплекса станет его просторная стилобатная часть, которая объединит все четыре новые 26-этажные дома. На ней будет обустроена закрытая территория дворового пространства, где разместятся игровые и спортивные площадки, лаунж-зоны и другие места для приятного времяпрепровождения и безопасного отдыха.

Такое архитектурное решение позволяет эффективно и рационально организовать придомовую территорию, которая будет доступна только жителям комплекса. Полноценный ассортимент квартир позволит выбрать лучший вариант (1-комнатные - от 35 кв.м., 2-комнатные - от 61 кв.м., 3-комнатные - от 73 кв.м.), а монолитно-каркасная технология строительства позволит при необходимости объединять комнаты квартиры или даже несколько квартир между собой. Также в жилом комплексе предусмотрен двухуровневый паркинг, в который можно спуститься на лифте с любого этажа дома.

В Днепровском районе на пересечении улиц Урловская, Припятская и Днепровская набережная вскоре начнется строительство современного жилого комплекса из семи 26-этажных домов, расположенных в шахматном порядке. Все семь домов ЖК "Урловская" будут объединены общей придомовой территорией в едином архитектурном решении.

В стилобатной части будут размещены нежилые помещения различной площади с индивидуальными планировочными решениями, что позволит наиболее активным инвесторам начать свой маленький бизнес. Для автомобилей жителей комплекса запроектирован паркинг. Скоростные и бесшумные лифты поднимут владельца авто в собственную квартиру прямо из паркинга. На стилобате на уровне 2-го этажа под открытым небом будут созданы зеленые аллеи, современные детские и спортивные площадки, зоны отдыха для взрослых и детей.

Вскоре выйдут в продажу квартиры в ЖК "SVITLO Парк".

Это амбициозный проект, настоящий мини-город, появится недалеко от метро Выдубичи в Голосеевском районе Киева. Проектом предусмотрено возведение 23-х жилых домов от 10 до 26 этажей, построенных по монолитно-каркасной технологии с утеплением фасадов минеральной ватой. Покупателям будет представлен широкий выбор квартир различных планировок площадью от 40,64 до 79,14 кв.м.

Главная особенность комплекса - полностью самодостаточная собственная инфраструктура: большой супермаркет, спортклуб, 7 детских садов, школа, подземный и наземный паркинги с зарядками для электромобилей, отделение банка, почты, салоны красоты, кафе, рестораны, мини-магазинчики, рядом также появится новая современная больница.

Территория комплекса будет ограничена для доступа авто и посторонних лиц, и обустроена в концепции большого двора-парка: детские площадки и тихие уголки для отдыха мам с младенцами, беговые и велодорожки, спортивные и игровые площадки, аллеи, зеленые поляны и барбекю, площадки для домашних любимцев.