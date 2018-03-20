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"Київміськбуд" готує до реалізації нерухомість у п’яти нових житлових комплексах

"Київміськбуд" готує до реалізації нерухомість у п’яти нових житлових комплексах

Київ • УНН

 • 20049 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. "Київміськбуд" готує до реалізації нерухомість у п’яти нових житлових комплексах. Будинки з’являться у різних районах столиці. У Солом’янському районі 10-ти поверхова новобудова постане на вул. Освіти, 14, передає УНН із посиланням на прес-службу компанії.

Це один із найбільш привабливих районів столиці. Близькість до центру міста і розвинена інфраструктура є безперечною перевагою для людей, які цінують свій час. У мікрорайоні багато магазинів, спортивних центрів, навчальних і виховних закладів, у пішій доступності парк імені Островського та один із найбільших лісопарків — Солом’янський. У комплексі запроектовано квартири різного метражу і планування, щоб кожен покупець мав найбільш широкий вибір щодо власних можливостей.

У Голосіївському районі по провулку Коломийському, 6 незабаром збудують сучасний 9-ти поверховий будинок.

Особливо привабливим комплекс стане для тих, хто дуже любить природу і цінує заміську тишу. Поруч із новобудовою — Голосіївський парк, де завжди можна відпочити від гамірного міста і метушні. Компанія потурбувалась про власну інфраструктуру для жителів комплексу. На першому поверсі будуть розміщені нежитлові приміщення, в яких після заселення відкриються магазини, кав’ярня, аптека. Планування квартир задовільнять смаки найвибагливіших покупців.

У Дарницькому районі столиці з’явиться ЖК комфорт-класу “Тельбін”.

Він постане поблизу однойменного озера, що у мікрорайоні Березняки. Інфраструктурною родзинкою комплексу стане його простора стилобатна частина, що об’єднає всі чотири нові 26-поверхові будинки. На ній буде облаштовано закриту територію дворового простору, де розмістяться ігрові та спортивні майданчики, лаунж-зони та інші місця для приємного проведення часу і безпечного відпочинку.

Таке архітектурне рішення дозволяє ефективно та раціонально організувати прибудинкову територію, яка буде доступна лише мешканцям комплексу. Повноцінний асортимент квартир дозволить обрати найкращий варіант (1-кімнатні — від 35 кв.м., 2-кімнатні — від 61 кв.м., 3-кімнатні — від 73 кв.м.), а монолітно-каркасна технологія будівництва дасть можливість, за необхідності, об’єднувати кімнати квартири чи навіть кілька квартир між собою. Також у житловому комплексі передбачений дворівневий паркінг, в який можна спуститися ліфтом з будь-якого поверху будинку.

У Дніпровському районі на перетині вулиць Урлівська, Прип’ятська та Дніпровська набережна незабаром розпочнеться будівництво сучасного житлового комплексу із семи 26-поверхових будинків, розташованих в шаховому порядку. Всі сім будинків ЖК “Урлівський” будуть об’єднані загальною прибудинковою територією в єдиному архітектурному рішенні.

У стилобатній частині будуть розміщені нежитлові приміщення різної площі з індивідуальними планувальними рішеннями, що дасть можливість найбільш активним інвесторам розпочати свій маленький бізнес. Для автомобілів мешканців комплексу запроектовано паркінг. Швидкісні та безшумні ліфти піднімуть власника авто у власну оселю прямо з паркінгу. На стилобаті на рівні 2-го поверху під відкритим небом будуть створені зелені алеї, сучасні дитячі та спортивні майданчики, зони відпочинку для дорослих та малюків.

Незабаром вийдуть у продаж квартири у ЖК “SVITLO Парк”.

Це амбітний проект, справжнє міні-місто, що постане неподалік метро Видубичі у Голосіївському районі Києва. Проектом передбачено зведення 23-х житлових будинків від 10 до 26 поверхів, збудованих за монолітно-каркасною технологією з утепленням фасадів мінеральною ватою. Покупцям буде представлено широкий вибір квартир різноманітних планувань площею від 40,64 до 79,14 кв.м.

Головна особливість комплексу — повністю самодостатня власна інфраструктура: великий супермаркет, спортклуб, 7 дитячих садків, загальноосвітня школа, підземний та наземний паркінги з зарядками для електромобілів, відділення банку, пошти, салони краси, кафе, ресторани, міні-магазинчики, поруч також з’явиться нова сучасна лікарня.

Територію комплексу буде обмежено для доступу авто і сторонніх осіб, та облаштовано в концепції великого двору-парку: дитячі майданчики та тихі куточки для відпочинку мам з немовлятами, бігові та велодоріжки, спортивні та ігрові майданчики, алеї, зелені поляни та барбекю, майданчики для домашніх улюбленців.

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