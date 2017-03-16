"Киевавтодор" назвал стоимость капремонта мостов и путепроводов

"Одесский путепровод (в 2016 году начался капитальный ремонт. Ориентировочный срок окончания - 01.09.2017 года). Общая смета объекта - 99,5 млн грн", - говорится в ответе.

Кроме того, стоимость капремонта путепровода на пересечении проспекта Науки с магистралью непрерывного движения, начавшегося в прошлом году составляет 29,5 млн грн. Его планируется завершить также 1 сентября текущего года.

Капитальный ремонт дорожной развязки на пересечении проспекта Леся Курбаса и ул. Г.Юры будет стоить 47,9 млн грн, деформационных швов эстакадной части Южного мостового перехода через р. Днепр - 54,2 млн грн.

В "Киевавтодоре" отметили, что стоимость ремонта других сооружений им пока не известна.

Ранее "Киевавтодор" сообщил, какие мосты и путепроводы столицы нуждаются в капремонте.