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"Київавтодор" назвав вартість капремонту мостів та шляхопроводів

"Київавтодор" назвав вартість капремонту мостів та шляхопроводів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У комунальній корпорації "Київавтодор" Київської міської державної адміністрації повідомили, скільки коштуватиме капітальний ремонт столичних шляхопроводів. Про це у відомстві заявили у відповідь на запит УНН.

"Одеський шляхопровід (у 2016 році почався капітальний ремонт. Орієнтовний термін закінчення – 01.09.2017 року). Загальний кошторис об'єкта – 99,5 млн грн", - йдеться у відповіді.

Крім того, вартість капремонту шляхопроводу на перетині проспекту Науки з магістраллю безперервного руху, який розпочався у минулому році становить 29,5 млн грн. Його планується завершити також 1 вересня поточного року.

Капітальний ремонт дороги розв'язки на перетині проспекту Л.Курбаса та вул. Г.Юри коштуватиме 47,9 млн грн, деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро - 54,2 млн грн.

У "Київавтодорі" зазначили, що вартість ремонту інших споруд їм поки не відома.

Раніше "Київавтодор" повідомив, які мости та шляхопроводи столиці потребують капремонту.

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