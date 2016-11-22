Киев заявил о задержании двух военных-перебежчиков вблизи Крыма - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинские спецслужбы задержали двух российских военнослужащих-перебежчиков из украинской армии вблизи с админграницей с аннексированным Крымом в понедельник. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
"Украинские спецслужбы задержали двух российских солдат вблизи границы с Крымом в понедельник. Киев сообщил, что мужчины были перебежчиками из украинской армии, задержаны на контролируемой Украиной территории", - говорится в сообщении.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что якобы сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из аннексированного Крыма в Украину двух "российских военнослужащих" и против них, по данным российского оборонного ведомства, пытаются сфабриковать уголовное преследование.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инцидент "провокацией" украинских спецслужб .
В Кремле не стали комментировать возможность обмена этих "военнослужащих" .