Киев заявил о задержании двух военных-перебежчиков вблизи Крыма - СМИ

"Украинские спецслужбы задержали двух российских солдат вблизи границы с Крымом в понедельник. Киев сообщил, что мужчины были перебежчиками из украинской армии, задержаны на контролируемой Украиной территории", - говорится в сообщении.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что якобы сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из аннексированного Крыма в Украину двух "российских военнослужащих" и против них, по данным российского оборонного ведомства, пытаются сфабриковать уголовное преследование.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инцидент "провокацией" украинских спецслужб .

В Кремле не стали комментировать возможность обмена этих "военнослужащих" .