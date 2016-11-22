Київ заявив про затримання двох військових-перебіжчиків поблизу Криму - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Українські спецслужби затримали двох російських військовослужбовців-перебіжчиків з української армії поблизу з адмінмежою з анексованим Кримом у понеділок. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
"Українські спецслужби затримали двох російських солдатів поблизу межі з Кримом в понеділок. Київ повідомив, що чоловіки були перебіжчиками з української армії, затримані на контрольованій Україною території", - йдеться у повідомленні.
Напередодні міноборони РФ повідомило, що нібито співробітники СБУ незаконно затримали і вивезли з анексованого Криму в Україну двох "російських військовослужбовців" і проти них, за даними російського оборонного відомства, намагаються сфабрикувати кримінальне переслідування.
Голова МЗС РФ Сергій Лавров назвав інцидент "провокацією" українських спецслужб.
У Кремлі не стали коментувати можливість обміну цих "військовослужбовців".