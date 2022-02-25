Киев призывает проверять крыши у многоэтажек на наличие меток и засыпать их землей

Цитата

“Городская власть обращается к жителям многоэтажных домов, которые имеют доступ к выходу на крышу, с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток”, - говорится в сообщении.

Детали

Власти призывают, в случае, если будут обнаружены какие-то отметки - засыпать их землей или чем-то накрыть.

Добавим

Государственные органы власти призывают граждан Украины сообщать о подозрительных цветные отметки на дорогах, поскольку они могут быть указателями для вражеских войск страны-агрессора.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.