Киев призывает проверять крыши у многоэтажек на наличие меток и засыпать их землей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Киевская городская власть призывает жителей многоэтажных домов, которые имеют доступ к выходу на крышу, срочно проверять их на наличие меток или тегов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
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“Городская власть обращается к жителям многоэтажных домов, которые имеют доступ к выходу на крышу, с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток”, - говорится в сообщении.
Детали
Власти призывают, в случае, если будут обнаружены какие-то отметки - засыпать их землей или чем-то накрыть.
Добавим
Государственные органы власти призывают граждан Украины сообщать о подозрительных цветные отметки на дорогах, поскольку они могут быть указателями для вражеских войск страны-агрессора.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.