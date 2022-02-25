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Київ закликає перевіряти дахи у багатоповерхівок на наявність міток та засипати їх землею

Київ закликає перевіряти дахи у багатоповерхівок на наявність міток та засипати їх землею

Київ • УНН

 • 105454 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Київська міська влада закликає мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, терміново перевіряти їх на явність міток або позначок. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram канал відомства.

Цитата

“Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Влада закликає, у випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки – засипати їх землею або чимось накрити.

Додамо

Державні органи влади закликають громадян України повідомляти про підозрілі кольорові позначки на дорогах, оскільки вони можуть бути вказівниками для ворожих військ країни-агресора.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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