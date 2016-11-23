Киев требует, чтобы Москва оплатила долги за водоснабжение на временно оккупированные территории Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украинская гуманитарная группа в Минске заявила о том, что требует от Российской Федерации погасить долг за водоснабжение на временно оккупированные территории Луганской области, поскольку РФ несет полную ответственность за оккупированные территории. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске Ирина Геращенко, передает УНН.
"Украинская сторона требует от РФ, которая несет полную ответственность за оккупированные территории, не допустить гуманитарной катастрофы на Донбассе. Долги за поставленную воду должны быть оплачены, за воду и электроэнергию надо платить", - сообщила И.Геращенко.
Также она отметила, что Украина 2 года бесплатно поставляла воду на оккупированные территории, поэтому за это время накопились огромные долги.
"Украина, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы и поддерживая таким образом граждан на оккупированных территориях, все это время поставляла воду. За 2 года накопились огромные долги, которые тяжелым бременем ложатся на и без того небогатый бюджет Луганской области", - добавила она.
Как сообщал УНН, подача воды на временно оккупированные "ЛНР" районны с подконтрольной правительству территории может прекратиться с 1 декабря в связи с тем, что срок соглашения между сторонами истекает.