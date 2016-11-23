Київ вимагає, аби Москва сплатила борги за водопостачання до тимчасово окупованих територій Донбасу

“Українська сторона вимагає від РФ, яка несе повну відповідальність за окуповані території, не допустити гуманітарної катастрофи на Донбасі. Борги за поставлену воду мають бути сплачені, за воду і електроенергію треба платити”, — повідомила І.Геращенко.

Також вона І.Геращенко зазначила, що Україна 2 роки безкоштовно постачала воду до окупованих територій, тому за цей час накопичилися величезні борги.

“Україна, щоб не допустити гуманітарної катастрофи і підтримуючи таким чином громадян на окупованих територіях, весь цей час поставляла воду. За 2 роки накопичилися величезні борги, що важким тягарем лягають на і без того небагатий бюджет Луганської області”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, постачання води до тимчасово окупованих “ЛНР” районів з підконтрольної уряду території може припинитися з 1 грудня у зв’язку з тим, що термін домовленості між сторонами спливає.