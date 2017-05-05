Киев выделил из бюджета 18 млн грн на культурные мероприятия к Евровидению

"Мы пытались сделать так, чтобы город Киев подтвердил статус европейской культурной столицы. Мы выделили из бюджета города Киева около 18 млн грн именно на проведение культурных мероприятий, пригласили лучших представителей общественного сектора на то, чтобы помогли нам организовать работу", - сказала А.Старостенко.

Она отметила, что "на сегодня работы фактически все завершены, начата работа во всех наших зонах гостеприимства".

Завтра, 6 мая, по словам А.Старостенко, торжества состоятся на Почтовой площади с участием мэра Киева Виталия Кличко, а послезавтра, 7 мая, уже состоится торжественное открытие Евровидения - будет открыта красная дорожка, на которой представят все делегации.

Как сообщал УНН, гостям Евровидение помогать ориентироваться в столице 250 волонтеров.

Напомним, торжественное открытие Евровидения-2017 в Киеве состоится 7 мая, полуфиналы 9 и 11, а финал 13 мая.