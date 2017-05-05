Київ виділив з бюджету 18 млн грн на культурно-мистецькі заходи Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Зі столичного бюджету на проведення культурно-мистецьких заходів в рамках проведення пісенного конкурсу Євробачення було виділено 18 млн грн. Про це на прес-конференції повідомила заступник голови КМДА з гуманітарних питань Ганна Старостенко, передає УНН.
“Ми намагалися зробити так, щоб місто Київ підтвердив статус європейської культурної столиці. Ми виділили з бюджету міста Києва близько 18 млн грн саме на проведення культурно-мистецьких заходів, запросили найкращих представників громадського сектору на те, щоб допомогли нам організувати роботу”, — сказала Г.Старостенко.
Вона зазначила, що “на сьогодні роботи фактично усі завершені, розпочато роботу у всіх наших зонах гостинності”.
Завтра, 6 травня, за словами Г.Старостенко, урочистості відбудуться на Поштовій площі за участі мера Києва Віталія Кличка, а післязавтра, 7 травня, уже відбудеться урочисте відкриття Євробачення — буде відкрито червону доріжку, на якій представлять усі делегації.
Як повідомляв УНН, гостям Євробачення допомагатимуть орієнтуватися в столиці 250 волонтерів.
Нагадаємо, урочисте відкриття “Євробачення-2017” у Києві відбудеться 7 травня, півфінали 9 та 11, а фінал 13 травня.