Киев в зоне потенциальной опасности из-за вспышки гепатита А в Винницкой области - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Киев находится в зоне потенциальной опасности из-за вспышки гепатита А в Винницкой области, отметила во вторник директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, которую цитируют в Киевской городской государственной администрации, пишет УНН.
Гинзбург отметила, что риск распространенности этой болезни в столице прежде всего связан с миграцией населения между Киевской и Винницкой областями.
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"А поскольку источником инфекции является больной человек, который выделяет возбудитель, Киев находится в зоне потенциальной опасности", - говорится в сообщении.
По словам директора департамента, вспышка гепатита А в Винницкой области для киевлян является основанием усилить личный контроль за собственной инфекционной безопасностью.
Симптомы
Как правило, болезнь начинается с симптомов, подобных ОРВИ: общая слабость, катаральные проявления, головная боль, повышение температуры тела до 37,5-39°С. Такие проявления сохраняются от 1 до 3 суток. Затем исчезает аппетит, могут появиться дискомфортные ощущения в области печени. Следующим этапом меняется цвет мочи на заметно более темный, а стул наоборот – обесцвечивается. Также отмечается пожелтение слизистых оболочек и кожи.
Правила для снижения риска заболевания
Гинзбург рассказала, что, придерживаясь достаточно простых, но эффективных правил, можно значительно снизить для себя риск заражения гепатитом А.
Для этого необходимо очень внимательно следить за гигиеной рук – тщательно мыть их перед приготовлением и употреблением пищи, после посещения уборной, возвращения с прогулки, поездок, пребывания в общественном транспорте и т.д. Так же очень серьезно следует относиться к мытью продуктов, которые употребляются сырыми – фруктов, овощей и т.д. Вода для питья должна быть бути бутилированной или кипяченой, посуда – хорошо вымыта. Нельзя пить из одного стакана с другим человеком, «пробовать» блюда из его тарелки, использовать одну ложку, вилку без предварительного мытья и т.п.
А при возникновении симптомов недомогания – следует сразу обращаться к врачу.