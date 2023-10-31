Київ у зоні потенційної небезпеки через спалах гепатиту А на Вінниччині - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Київ перебуває у зоні потенційної небезпеки через спалах гепатиту А у Вінницькій області, наголосила у вівторок директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, яку цитують у Київській міській державній адміністрації, пише УНН.
Гінзбург зазначила, що ризик розповсюдженості цієї хвороби у столиці перш за все пов’язаний з міграцією населення між Київською та Вінницькою областями.
Цитата
"А оскільки джерелом інфекції є хвора людина, яка виділяє збудник, Київ знаходиться в зоні потенційної небезпеки", - ідеться у повідомленні.
За словами директорки департаменту, спалах гепатиту А на Вінниччині для киян є підставою посилити особистий контроль за власною інфекційною безпекою.
Симптоми
Як правило, хвороба починається із симптомів, подібних до ГРВІ: загальна слабкість, катаральні прояви, головний біль, підвищення температури тіла до 37,5 – 39°С. Такі прояви зберігаються від 1 до 3 діб. Потім зникає апетит, можуть з’явитися дискомфортні відчуття в області печінки. Наступним етапом змінюється колір сечі на помітно темніший, а випорожнення навпаки – знебарвлюються. Також відмічається пожовтіння слизових оболонок та шкіри.
Правила для зниження ризику захворювання
Гінзбург розповіла, що, дотримуючись досить простих, але ефективних правил, можна значно знизити для себе ризик зараження гепатитом А.
Для цього необхідно дуже уважно слідкувати за гігієною рук – ретельно мити їх перед приготуванням і вживанням їжі, після відвідування вбиральні, повернення з прогулянки, поїздок, перебування у громадському транспорті тощо. Так само дуже серйозно слід ставитися до миття продуктів, які вживаються сирими – фруктів, овочів тощо. Вода для пиття має бути бутильованою або кип’яченою, посуд – добре вимитий. Не можна пити з однієї склянки з іншою людиною, «куштувати» страви з її тарілки, використовувати одну ложку, виделку без попереднього миття тощо.
А при виникненні симптомів нездужання – слід одразу звертатись до лікаря.