Киев и 14 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина - МОЗ

Детали

По данным Минздрава, по состоянию на 24 октября, признаки “оранжевой” зоны эпидемической опасности, из-за высокого уровня госпитализаций касательно COVID-19, загруженность коек с кислородом или повышенный коэффициент выявления случаев инфицирования имеют:

• Киев;

• Волынская область;

• Житомирская область;

• Ивано-Франковская область;

• Киевская область

• Луганская область;

• Львовская область;

• Николаевская область;

• Ровенская область;

• Тернопольская область;

• Харьковская область;

• Хмельницкая область;

• Черкасская область;

• Черновицкая область;

• Черниговская область.

Добавим

В “красной” зоны эпидемической опасности вошли Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Сумская и Днепропетровская области.

Дополнение

Жители городов, которые попали в “красную” зону, в последние дни “штурмуют” центры вакцинации.



Напомним, полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,96 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 15,8 млн прививок, за последние сутки из которых — 177 тысяч, большинство — первой дозой.



В Украине зафиксировано уже 2,76 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 октября, — более 20 700, чуть меньше вчерашнего показателя. Госпитализировано за сутки при этом 5,3 тысячи человек, что на уровне предыдущего дня. Летальных случаев за сутки — 386.