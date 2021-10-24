Киев и 14 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Киев и 14 областей Украины отвечают “оранжевой” зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 24 октября, признаки “оранжевой” зоны эпидемической опасности, из-за высокого уровня госпитализаций касательно COVID-19, загруженность коек с кислородом или повышенный коэффициент выявления случаев инфицирования имеют:
• Киев;
• Волынская область;
• Житомирская область;
• Ивано-Франковская область;
• Киевская область
• Луганская область;
• Львовская область;
• Николаевская область;
• Ровенская область;
• Тернопольская область;
• Харьковская область;
• Хмельницкая область;
• Черкасская область;
• Черновицкая область;
• Черниговская область.
Добавим
В “красной” зоны эпидемической опасности вошли Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Сумская и Днепропетровская области.
Дополнение
Жители городов, которые попали в “красную” зону, в последние дни “штурмуют” центры вакцинации.
Напомним, полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,96 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 15,8 млн прививок, за последние сутки из которых — 177 тысяч, большинство — первой дозой.
В Украине зафиксировано уже 2,76 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 октября, — более 20 700, чуть меньше вчерашнего показателя. Госпитализировано за сутки при этом 5,3 тысячи человек, что на уровне предыдущего дня. Летальных случаев за сутки — 386.