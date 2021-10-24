Київ та 14 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Деталі

За даними МОЗ, станом на 24 жовтня, ознаки “помаранчевої” зони епідемічної небезпеки, через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем або підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування мають:

• Київ;

• Волинська область;

• Житомирська область;

• Івано-Франківська область;

• Київська область

• Луганська область;

• Львівська область;

• Миколаївська область;

• Рівненська область;

• Тернопільська область;

• Харківська область;

• Хмельницька область;

• Черкаська область;

• Чернівецька область;

• Чернігівська область.

Додамо

До “червоної” зони епідемічної небезпеки увійшли: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька, Сумська та Дніпропетровська області.

Доповнення

Мешканці міст, які потрапили у “червону” зону, останніми днями “штурмують” центри вакцинації.



Нагадаємо, повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 6,96 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 15,8 мільйонів щеплень, за останню добу з яких — 177 тисяч, більшість — першою дозою.



В Україні зафіксовано вже 2,76 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 жовтня, — понад 20,7 тисяч, трохи менше вчорашнього показника. Госпіталізовано за добу при цьому 5,3 тисячі осіб, що на рівні попереднього дня. Летальних випадків за добу — 386.