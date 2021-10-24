Київ та 14 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Київ та 14 областей України відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 24 жовтня, ознаки “помаранчевої” зони епідемічної небезпеки, через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем або підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування мають:
• Київ;
• Волинська область;
• Житомирська область;
• Івано-Франківська область;
• Київська область
• Луганська область;
• Львівська область;
• Миколаївська область;
• Рівненська область;
• Тернопільська область;
• Харківська область;
• Хмельницька область;
• Черкаська область;
• Чернівецька область;
• Чернігівська область.
Додамо
До “червоної” зони епідемічної небезпеки увійшли: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька, Сумська та Дніпропетровська області.
Доповнення
Мешканці міст, які потрапили у “червону” зону, останніми днями “штурмують” центри вакцинації.
Нагадаємо, повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 6,96 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 15,8 мільйонів щеплень, за останню добу з яких — 177 тисяч, більшість — першою дозою.
В Україні зафіксовано вже 2,76 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 жовтня, — понад 20,7 тисяч, трохи менше вчорашнього показника. Госпіталізовано за добу при цьому 5,3 тисячі осіб, що на рівні попереднього дня. Летальних випадків за добу — 386.