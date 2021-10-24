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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Київ та 14 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Київ та 14 областей України відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.

Київ та 14 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Деталі

За даними МОЗ, станом на 24 жовтня, ознаки “помаранчевої” зони епідемічної небезпеки, через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем або підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування мають:

• Київ;
• Волинська область;
• Житомирська область;
• Івано-Франківська область;
• Київська область
• Луганська область;
• Львівська область;
• Миколаївська область;
• Рівненська область;
• Тернопільська область;
• Харківська область;
• Хмельницька область;
• Черкаська область;
• Чернівецька область;
• Чернігівська область.

Додамо

До “червоної” зони епідемічної небезпеки увійшли: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька, Сумська та Дніпропетровська області.

Доповнення

Мешканці міст, які потрапили у “червону” зону, останніми днями “штурмують” центри вакцинації.

Нагадаємо, повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 6,96 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 15,8 мільйонів щеплень, за останню добу з яких — 177 тисяч, більшість — першою дозою.

В Україні зафіксовано вже 2,76 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 жовтня, — понад 20,7 тисяч, трохи менше вчорашнього показника. Госпіталізовано за добу при цьому 5,3 тисячі осіб, що на рівні попереднього дня. Летальних випадків за добу — 386.

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