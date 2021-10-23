Мешканці “червоних” зон штурмують центри вакцинації: кадри публікують у мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Мешканці міст, які потрапили у “червону” зону, останніми днями “штурмують” центри вакцинації. Біля пунктів утворюються величезні черги та штовханина, передає УНН.
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Відтак, у мережі публікують відео штовханини людей біля пунктів вакцинації Маріуполя.
“Гра почалася. Та почнеться битва за вакцинацію”, — підписують відео автори.
Відзначимо, що на відео люди не дотримуються жодної дистанції та більшість без масок.
Чергу сфотографували і біля пункту вакцинації у Краматорську, відзначивши, що місто вже наздоганяє Маріуполь.
Черги на пунктах вакцинації утворилися і в Одесі. На одному з відео видно, що люди вишикувалися у чергу біля залізничного вокзалу.
Нагадаємо
За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,74 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 22 жовтня, — понад 23,2 тисячі, трохи менше вчорашнього антирекорду за весь час. Госпіталізовано за добу при цьому 5,3 тисячі осіб, зменшення проти показника попереднього дня.