Мешканці “червоних” зон штурмують центри вакцинації: кадри публікують у мережі

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Відтак, у мережі публікують відео штовханини людей біля пунктів вакцинації Маріуполя.

“Гра почалася. Та почнеться битва за вакцинацію”, — підписують відео автори.



Відзначимо, що на відео люди не дотримуються жодної дистанції та більшість без масок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Мариуполь (@tp_mrpl)

Чергу сфотографували і біля пункту вакцинації у Краматорську, відзначивши, що місто вже наздоганяє Маріуполь.

Черги на пунктах вакцинації утворилися і в Одесі. На одному з відео видно, що люди вишикувалися у чергу біля залізничного вокзалу.

Нагадаємо

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,74 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 22 жовтня, — понад 23,2 тисячі, трохи менше вчорашнього антирекорду за весь час. Госпіталізовано за добу при цьому 5,3 тисячі осіб, зменшення проти показника попереднього дня.