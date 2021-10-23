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Жители "красных" зон штурмуют центры вакцинации: кадры публикуют в сети

Киев • УНН

 • 21526 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Жители городов, которые попали в "красную" зону, в последние дни "штурмуют" центры вакцинации. У пунктов образуются огромные очереди и толкотня, передает УНН.

Жители "красных" зон штурмуют центры вакцинации: кадры публикуют в сети

Детали

Поэтому в сети публикуют видео толкотни людей возле пунктов вакцинации Мариуполя.

"Игра началась. И начнется битва за вакцинацию", - подписывают видео авторы.

Отметим, что на видео люди не придерживаются никакой дистанции и большинство без масок.

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Публикация от Типичный Мариуполь (@tp_mrpl)

Очередь сфотографировали и у пункта вакцинации в Краматорске, отметив, что город уже догоняет Мариуполь.

Очереди на пунктах вакцинации образовались и в Одессе. На одном из видео видно, что люди выстроились в очередь у железнодорожного вокзала.

Напомним

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2,74 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 22 октября, - более 23,2 тысячи, чуть меньше вчерашнего антирекорд за все время. Госпитализировано за сутки при этом 5,3 тысячи человек, уменьшение против показателя предыдущего дня.

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