Жители "красных" зон штурмуют центры вакцинации: кадры публикуют в сети
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Жители городов, которые попали в "красную" зону, в последние дни "штурмуют" центры вакцинации. У пунктов образуются огромные очереди и толкотня, передает УНН.
Детали
Поэтому в сети публикуют видео толкотни людей возле пунктов вакцинации Мариуполя.
"Игра началась. И начнется битва за вакцинацию", - подписывают видео авторы.
Отметим, что на видео люди не придерживаются никакой дистанции и большинство без масок.
Очередь сфотографировали и у пункта вакцинации в Краматорске, отметив, что город уже догоняет Мариуполь.
Очереди на пунктах вакцинации образовались и в Одессе. На одном из видео видно, что люди выстроились в очередь у железнодорожного вокзала.
Напомним
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2,74 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 22 октября, - более 23,2 тысячи, чуть меньше вчерашнего антирекорд за все время. Госпитализировано за сутки при этом 5,3 тысячи человек, уменьшение против показателя предыдущего дня.