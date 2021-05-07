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Киев стоит в пробках: где с утра больше всего затруднено движение

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КИЕВ. 7 мая. УНН. По состоянию на 8:20 пятницы, 7 мая, на центральных улицах столицы образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Так, на правом берегу движение затруднено на улице Крещатик. Также "красные" Владимирский спуск и Набережное шоссе. Также затруднено движение на проспектах Степана Бандеры, Героев Сталинграда и на улицах Елены Телиги, Кирилловской и Семена Скляренко.

На левом берегу заметны осложнения движения в сторону правого берега на проспектах Броварском и Николая Бажана. Также несущественные пробки есть на улице Центральной, Дарницкой площади. Кроме того, "стоит" Большая Окружная дорога.

На мостах Метро и Южном движение затруднено в направлении правого берега.

Добавим

На этих выходных украинцы будут отдыхать 3 дня. В воскресенье, 9 мая, традиционно будет отмечаться День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Поскольку праздник пришелся на выходной, то и 10 мая будет нерабочим. 8, 9 и 10 мая можно будет хорошо отдохнуть.

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