Киев стоит в пробках: где с утра больше всего затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. По состоянию на 8:20 пятницы, 7 мая, на центральных улицах столицы образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Так, на правом берегу движение затруднено на улице Крещатик. Также "красные" Владимирский спуск и Набережное шоссе. Также затруднено движение на проспектах Степана Бандеры, Героев Сталинграда и на улицах Елены Телиги, Кирилловской и Семена Скляренко.
На левом берегу заметны осложнения движения в сторону правого берега на проспектах Броварском и Николая Бажана. Также несущественные пробки есть на улице Центральной, Дарницкой площади. Кроме того, "стоит" Большая Окружная дорога.
На мостах Метро и Южном движение затруднено в направлении правого берега.
Добавим
На этих выходных украинцы будут отдыхать 3 дня. В воскресенье, 9 мая, традиционно будет отмечаться День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Поскольку праздник пришелся на выходной, то и 10 мая будет нерабочим. 8, 9 и 10 мая можно будет хорошо отдохнуть.