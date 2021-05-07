Київ стоїть у заторах: де з ранку найбільше ускладнено рух

Деталі

Так, на правому березі рух ускладнений на вулиці Хрещатик. Також “червоні” Володимирський узвіз і Набережне шосе. Також ускладнено рух на проспектах Степана Бандери, Героїв Сталінграда і на вулицях Олени Теліги, Кирилівської і Семена Скляренка.

На лівому березі помітні ускладнення руху у бік правого берега на проспектах Броварському і Миколи Бажана. Також несуттєві затори є на вулиці Центральній, Дарницької площі. Крім того, “стоїть” Велика Окружна дорога.

На мостах Метро і Південному рух утруднено в напрямку правого берега.

Додамо

Нагадаємо, на цих вихідних українці будуть відпочивати 3 дні. У неділю, 9 травня, традиційно відзначатиметься День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Оскільки свято припало на вихідний, то і 10 травня буде неробочим. 8, 9 і 10 травня можна буде добре відпочити.



