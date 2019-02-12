Киев стоит в пробках

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 65907 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 87695 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131847 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131211 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130348 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125298 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161732 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117849 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141442 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. На дорогах Киева утром наблюдается высокий уровень заторов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Максимальный уровень заторов наблюдается на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Короленковской, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, проспекте Валерия Лобановского.

Также пробки сковали улицу Большую Васильковскую, Народного Ополчения, Михаила Грушевского, Жилянская, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальская, Крещатик, бульвар Леси Украинский, улицу Антоновича, Бульварно-Кудрявскую, Петра Сагайдачного, Глыбочицкую, Нижний Вал, Бессарабская площадь, Вячеслава Черновола , Большая Васильковская,
На левом берегу столицы местами осложнено движение на проспекте Генерала Ватутина, Владимира Маяковского, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина, улицы Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, проспекте Соборности, улице Строителей, Раисы Окипной, Здолбуновской, Энтузиастов, Дарницкое шоссе, Русановской набережной.

Кроме того, значительно затруднено движение на Большой Окружной дороге, на проспекте Победы от станции метро "Берестейская" до "Житомирской"; улице Соборной и Киевской.

Что касается ситуации на столичных мостах, то на Дарницком, Южном, Патона мостах движение затруднено только в сторону центра, а на мосту Метро можно проехать свободно.

Напомним, 12 февраля, в Черновицкой области, днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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