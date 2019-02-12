Киев стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. На дорогах Киева утром наблюдается высокий уровень заторов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Максимальный уровень заторов наблюдается на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Короленковской, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, проспекте Валерия Лобановского.
Также пробки сковали улицу Большую Васильковскую, Народного Ополчения, Михаила Грушевского, Жилянская, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальская, Крещатик, бульвар Леси Украинский, улицу Антоновича, Бульварно-Кудрявскую, Петра Сагайдачного, Глыбочицкую, Нижний Вал, Бессарабская площадь, Вячеслава Черновола , Большая Васильковская,
На левом берегу столицы местами осложнено движение на проспекте Генерала Ватутина, Владимира Маяковского, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина, улицы Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, проспекте Соборности, улице Строителей, Раисы Окипной, Здолбуновской, Энтузиастов, Дарницкое шоссе, Русановской набережной.
Кроме того, значительно затруднено движение на Большой Окружной дороге, на проспекте Победы от станции метро "Берестейская" до "Житомирской"; улице Соборной и Киевской.
Что касается ситуации на столичных мостах, то на Дарницком, Южном, Патона мостах движение затруднено только в сторону центра, а на мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, 12 февраля, в Черновицкой области, днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега.