Київ стоїть у заторах

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. На дорогах Києва вранці спостерігається високий рівень заторів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Максимальний рівень заторів спостерігається на бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Саксаганського, Богдана Хмельницького, Короленківській, Басейній, Великій Житомирській, бульварі Дружби народів, проспекті Валерія Лобановського.

Також затори скували вулицю Велику Васильківську, Народного Ополчення, Михайла Грушевського, Жилянська, Січових Стрільців, Набережно-Рибальська, Хрещатик, бульвар Лесі Українки, вулицю Антоновича, Бульварно-Кудрявську, Петра Сагайдачного, Глибочицьку, Нижній Вал, Бессарабська площа, В’ячеслава Чорновола, Велика Васильківська,
На лівому березі столиці місцями ускладнений рух на проспекті Генерала Ватутіна, Володимира Маяковського, бульварі Перова, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Гната Хоткевича, Євгена Сверстюка, проспекті Соборності, вулиці Будівельників, Раїси Окіпної, Здолбунівській, Ентузіастів, Дарницьке шосе, Русанівській набережній.

Крім того, значно ускладнений рух на Великій Окружній дорозі, на проспекті Перемоги: від станції метро "Берестейська" до "Житомирської"; вулиці Соборній та Київській.

Що стосується ситуації на столичних мостах, то на Дарницькому, Південному, Патона мостах рух ускладнений лише в бік центру, а на мосту Метро можна проїхати вільно.

Нагадаємо, 12 лютого, у Чернівецькій області, вдень у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу.

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