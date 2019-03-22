Киев сковали максимальные пробки

В частности, по данным сервиса, пробки сковали бульвар Тараса Шевченко, улицу Крещатик, Льва Толстого, Бассейную, Богдана Хмельницкого, Саксаганского, Жилянскую, Короленковскую, Большую Житомирскую, Михаила Грушевского, Сечевых Стрельцов, Антоновича, Юрия Гагарина. Улица Вадима Гетьмана перекрыта.



Максимальный уровень заторов наблюдается также на бульваре Леси Украинки, улицах Ивана Федорова, Олеся Гончара, бульваре Дружбы народов, улице Кирилловской, Константиновской, Глыбочицкой, Вячеслава Чорновила, а также на проспекте Воздухофлотском, Голосеевском проспекте, Владимирском спуске.



Кроме того, значительно затруднено движение на Большой Окружной дороге, на проспекте Победы от станции метро "Берестейская" до "Житомирской". Также на улице Соборной.



На левом берегу столицы высокий уровень заторов наблюдается на проспекте Юрия Гагарина, улицах Гната Хоткевича, Раисы Окипной. Местами движение затруднено на бульваре Перова, улице Евгения Сверстюка, Анны Ахматовой, Ревуцкого, на Харьковском шоссе.



По ситуации на столичных мостах, то на мостах Патона и Южном движение затруднено в направлении правого берега. На Северном, Дарницком мостах, мосту Метро можно проехать свободно.



Как сообщал УНН, по состоянию на 8:45 на дорогах Киева заметное максимальное затруднение движения.