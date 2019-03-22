Київ скували максимальні затори

Зокрема, за даними сервісу, затори скували бульвар Тараса Шевченка, вулицю Хрещатик, Льва Толстого, Басейну, Богдана Хмельницького, Саксаганського, Жилянську, Короленківську, Велику Житомирську, Михайла Грушевського, Січових Стрільців, Антоновича, Юрія Гагаріна. Вулиця Вадима Гетьмана перекрита.



Максимальний рівень заторів спостерігається також на бульварі Лесі Українки, вулиці Івана Федорова, Олеся Гончара, бульварі Дружби народів, вулиці Кирилівській, Костянтинівській, Глибочицькій, В’ячеслава Чорновола, а також на проспекті Повітрофлотському, Голосіївському проспекті, Володимирському узвозі.



Крім того, значно ускладнений рух на Великій Окружній дорозі, на проспекті Перемоги: від станції метро "Берестейська" до "Житомирської". Також на вулиці Соборній.



На лівому березі столиці високий рівень заторів спостерігається на проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Гната Хоткевича, Раїси Окіпної. Місцями рух ускладнено на бульварі Перова, вулиці Євгена Сверстюка, Анни Ахматової, Ревуцького, на Харківському шосе.



Щодо ситуації на столичних мостах, то на мостах Патона та Південному рух ускладнений у напрямку Правого берега. На Північному, Дарницькому мостах, мосту Метро можна проїхати вільно.



Як повідомляв УНН, станом на 8:45 на дорогах Києва помітне максимальне ускладнення руху.