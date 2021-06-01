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"Киев-Баскет" выиграл второй матч в полуфинальной серии Суперлиги

Киев • УНН

 • 14784 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. БК “Запорожье” уступил дома “Киев-Баскет” в третьем поединке полуфинальной серии плей-офф Суперлиги, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

"Киев-Баскет" выиграл второй матч в полуфинальной серии Суперлиги

Детали

С первых атак соперники бросились в обмен результативными выпадами. Постепенно четко обозначилась игровое преимущество гостей. Логическим следствием игрового доминирование киевлян стала 12-очковое преимущество по итогам первой половины.

В третьей четверти хозяева сумели отыграть шесть очков, но заключительный отрезок остался за киевлянами. Как следствие - 83:91.

У победителей самыми заметными стали Богдан Близнюк (16 очков, 9 подборов), Брюс Мэйси (15). Взрыва активности от Кэффи с 26 очками, 9 подборами и 7 передачами оказалось недостаточно для спасения запорожцев.

Дополнение

Следующий поединок серии, в которой счет стал 2: 1 в пользу столичной команды, коллективы сыграют 4 июня в Каменском.

Украинские Национальные Новости

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