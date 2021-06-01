"Киев-Баскет" выиграл второй матч в полуфинальной серии Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. БК “Запорожье” уступил дома “Киев-Баскет” в третьем поединке полуфинальной серии плей-офф Суперлиги, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Детали
С первых атак соперники бросились в обмен результативными выпадами. Постепенно четко обозначилась игровое преимущество гостей. Логическим следствием игрового доминирование киевлян стала 12-очковое преимущество по итогам первой половины.
В третьей четверти хозяева сумели отыграть шесть очков, но заключительный отрезок остался за киевлянами. Как следствие - 83:91.
У победителей самыми заметными стали Богдан Близнюк (16 очков, 9 подборов), Брюс Мэйси (15). Взрыва активности от Кэффи с 26 очками, 9 подборами и 7 передачами оказалось недостаточно для спасения запорожцев.
Дополнение
Следующий поединок серии, в которой счет стал 2: 1 в пользу столичной команды, коллективы сыграют 4 июня в Каменском.