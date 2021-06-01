“Київ-Баскет” виграв другий матч у півфінальній серії Суперліги

Деталі

З перших атак суперники кинулися в обмін результативними випадами. Поступово чітко окреслилася ігрова перевага гостей. Логічним наслідком ігрового домінування киян стала 12-очкова перевага за підсумками першої половини.

У третій чверті господарі зуміли відіграти шість очок, але заключний відрізок залишився за киянами. Як наслідок — 83:91.

У переможців найпомітнішими стали Богдан Близнюк (16 очок, 9 підбирань), Брюс Мейсі (15). Вибуху активності від Кеффі з 26 очками, 9 підбираннями та 7 передачами виявилося недостатньо для порятунку запоріжців.

Доповнення

Наступний поєдинок серії, в якій рахунок став 2:1 на користь столичної команди, колективи зіграють 4 червня в Кам’янському.