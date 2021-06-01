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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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“Київ-Баскет” виграв другий матч у півфінальній серії Суперліги

Київ • УНН

 • 14784 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. БК “Запоріжжя” поступився вдома “Київ-Баскету” в третьому поєдинку півфінальної серії плей-оф Суперліги, передає УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

“Київ-Баскет” виграв другий матч у півфінальній серії Суперліги

Деталі

З перших атак суперники кинулися в обмін результативними випадами. Поступово чітко окреслилася ігрова перевага гостей. Логічним наслідком ігрового домінування киян стала 12-очкова перевага за підсумками першої половини.

У третій чверті господарі зуміли відіграти шість очок, але заключний відрізок залишився за киянами. Як наслідок — 83:91.

У переможців найпомітнішими стали Богдан Близнюк (16 очок, 9 підбирань), Брюс Мейсі (15). Вибуху активності від Кеффі з 26 очками, 9 підбираннями та 7 передачами виявилося недостатньо для порятунку запоріжців.

Доповнення

Наступний поєдинок серії, в якій рахунок став 2:1 на користь столичної команди, колективи зіграють 4 червня в Кам’янському.

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