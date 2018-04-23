"Киев-Баскет" победил на старте финальной серии ЧУ по женскому баскетболу

Два стартовых матча серии претендентки на “золото” проводят в столичном “Меридиане”. В первой игре серии “Киев-Баскет” оформил убедительную победу — 85:57. Без лучшей подбирающей чемпионата Украины — Кристины Карп “ИнтерХим” полностью проиграл щит и имел хуже процент реализации.

Статистика команды-победительницы: Юркевичус 16 очков, Ольховик и Степанюк по 12 Воробей 11 за одесситок по 15 баллов отличились Митина и Мусиенко.

Заметим, что вторая встреча серии пройдет 23 апреля.