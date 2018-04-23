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"Киев-Баскет" победил на старте финальной серии ЧУ по женскому баскетболу

Киев • УНН

 • 8790 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Киеве стартовала “золота” серия чемпионата Украины по баскетболу среди женских команд Суперлига. В финальной серии до трех побед отношения выясняют две сильнейшие женские команды Украины: “Киев-Баскет” и “ИнтерХим” из Одессы, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

"Киев-Баскет" победил на старте финальной серии ЧУ по женскому баскетболу

Два стартовых матча серии претендентки на “золото” проводят в столичном “Меридиане”. В первой игре серии “Киев-Баскет” оформил убедительную победу — 85:57. Без лучшей подбирающей чемпионата Украины — Кристины Карп “ИнтерХим” полностью проиграл щит и имел хуже процент реализации.

Статистика команды-победительницы: Юркевичус 16 очков, Ольховик и Степанюк по 12 Воробей 11 за одесситок по 15 баллов отличились Митина и Мусиенко.

Заметим, что вторая встреча серии пройдет 23 апреля.

Украинские Национальные Новости

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