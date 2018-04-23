"Київ-Баскет" переміг на старті фінальної серії ЧУ з жіночого баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Києві стартувала “золота” серія чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд Суперліга. У фінальній серії до трьох перемог стосунки з’ясовують дві найсильніші жіночі команди України: “Київ-Баскет” та “ІнтерХім” з Одеси, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Два стартові матчі серії претендентки на “золото” проводять у столичному “Меридіані”. У першій грі серії “Київ-Баскет” оформив переконливу перемогу — 85:57. Без кращої підбираючої чемпіонату України — Христини Карп “ІнтерХім” повністю програв щит та мав гірший відсоток реалізації.
Статистика команди-переможниці: Юркевічус 16 очок, Ольховик і Степанюк по 12, Горобець 11, за одеситок по 15 балів відзначилися Мітіна і Мусієнко.
Зауважимо, що друга зустріч серії пройде 23-го квітня.