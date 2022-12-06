Киевлянину, публично поддержавшему войну россии против Украины, сообщили о подозрении - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. 67-летнему киевлянину, уроженцу Сумской области, который после начала полномасштабного вторжения рф в Украину публично поддержал действия страны-агрессора, сообщили о подозрении. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Киевской городской прокуратуры.
Детали
По данным следствия, мужчина неоднократно публиковал на своей странице в социальной сети антиукраинские публикации, оправдывающие российскую агрессию, а также действия армии рф на временно оккупированных территориях Украины.
Во время обыска в квартире подозреваемого правоохранители нашли и изъяли пророссийские агитационные буклеты с запрещенной символикой, георгиевские ленты, российские рубли и так далее.
Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск, сообщили в прокуратуре.
Напомним
В деоккупированном Херсоне задержали двух коллаборантов, которые добровольно вступили в оккупационное "главное управление мвд Херсонской области" и вывозили украинцев в застенки.