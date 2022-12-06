Киевлянину, публично поддержавшему войну россии против Украины, сообщили о подозрении - прокуратура

Детали

По данным следствия, мужчина неоднократно публиковал на своей странице в социальной сети антиукраинские публикации, оправдывающие российскую агрессию, а также действия армии рф на временно оккупированных территориях Украины.

Во время обыска в квартире подозреваемого правоохранители нашли и изъяли пророссийские агитационные буклеты с запрещенной символикой, георгиевские ленты, российские рубли и так далее.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск, сообщили в прокуратуре.

Напомним

В деоккупированном Херсоне задержали двух коллаборантов, которые добровольно вступили в оккупационное "главное управление мвд Херсонской области" и вывозили украинцев в застенки.